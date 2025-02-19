Часть россиян предупредили об опасной погоде

Синоптик Вильфанд предупредил об опасности схода лавин в Сочи

В горах Сочи на высоте более 500 метров над уровнем моря в ближайшие сутки будет наблюдаться слабая лавинная опасность. Об этом часть россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

Помимо этого, по словам синоптика, в Краснодарском крае в среду, 19 февраля, прогнозируются очень сильные снегопады в предгорьях и низких горах, а также сильное налипание мокрого снега. «Ветер на побережье может усиливаться до 20 метров в секунду, на участке Анапа — Геленджик — до 26 метров в секунду. И вот редкий случай, когда в горах Сочи лавиноопасность прогнозируется уже выше 500 метров», — поделился информацией он.

Вильфанд уточнил, что на Кубани уже выпали мощные осадки. Так, в осадкомеры в регионе попало до 33 миллиметров. Он также рассказал, что в ближайшие дни в Сочи столбики термометров покажут плюс три-пять градусов в дневные часы и от минус одного до плюс четырех в ночные.

Ранее в этот же день в Минтрансе Подмосковья сообщили, что в ближайшие дни в столичном регионе ожидается похолодание до минус 12 градусов ночью и до минус 6 градусов в дневное время, а также небольшой снег и гололедица.

