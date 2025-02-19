В Москве похолодает до минус 12 градусов

Минтранс МО: в ближайшие дни в регионе ожидается до минус 12 градусов ночью

В ближайшие дни в московском регионе ожидается похолодание до минус 12 градусов ночью и до минус 6 градусов в дневное время, небольшой снег и гололедица. Об этом сообщили в Telegram-канале Минтранса Подмосковья.

В пресс-службе добавили, что в ночь на 19 февраля порядка тысячи единиц спецтехники обеспечивали безопасный проезд по дорогам Подмосковья, проводя противогололедную обработку на опасных участках и сплошную обработку в округах, где выпал снег. Всего было очищено и обработано около 10 тысяч километров проезжей части.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал, что оттепель возобновится в Москве со следующей недели. Потепление начнется во вторник, 25 февраля. Уже в понедельник, 24 февраля, днем температура приблизится к нулевой отметке.