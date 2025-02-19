Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:04, 19 февраля 2025Экономика

В Москве похолодает до минус 12 градусов

Минтранс МО: в ближайшие дни в регионе ожидается до минус 12 градусов ночью
Мария Черкасова

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В ближайшие дни в московском регионе ожидается похолодание до минус 12 градусов ночью и до минус 6 градусов в дневное время, небольшой снег и гололедица. Об этом сообщили в Telegram-канале Минтранса Подмосковья.

В пресс-службе добавили, что в ночь на 19 февраля порядка тысячи единиц спецтехники обеспечивали безопасный проезд по дорогам Подмосковья, проводя противогололедную обработку на опасных участках и сплошную обработку в округах, где выпал снег. Всего было очищено и обработано около 10 тысяч километров проезжей части.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал, что оттепель возобновится в Москве со следующей недели. Потепление начнется во вторник, 25 февраля. Уже в понедельник, 24 февраля, днем температура приблизится к нулевой отметке.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Разозлили Трампа». На Западе рассказали о реакции президента США на заявления Зеленского о переговорах

      Российского шестиклассника ранили ножом-визиткой на перемене

      Бывшего зампреда ЦБ Скоробогатову выбрали кандидатом на пост первого зампреда ВТБ

      Названы сроки начала продаж южнокорейских автомобилей KGM в России

      13-летних учеников школы в Ленобласти обвинили в попытке надругаться над третьеклассником

      A$AP Rocky избежал 24 года тюрьмы

      По факту ДТП с инвалидом-колясочником в Подмосковье возбуждено уголовное дело

      В Москве похолодает до минус 12 градусов

      ЕС согласовала запрет ввоза в Россию консолей PlayStation и Xbox

      Сразу два российских самолета подали сигналы бедствия при заходе на посадку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше