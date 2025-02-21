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04:15, 21 февраля 2025Ценности

66-летняя Мадонна показала ролик в нижнем белье

66-летняя Мадонна показала ролик в коралловой короткой комбинации и чулках
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @madonna

Американская певица Мадонна показала ролик в нижнем белье. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

66-летняя поп-исполнительница разместила видео, в котором снялась в коралловой комбинации короткой длины, надетой поверх черного бюстгальтера в сетку. Помимо этого, звезда надела чулки и лаковые туфли на высоких каблуках. При этом она продемонстрировала глубокое декольте. Вдобавок знаменитость распустила волосы и нанесла яркий макияж.

В январе 66-летняя Мадонна показала фото в мини-юбке и удивила фанатов. Поклонники обратили внимание на моложавую внешность Мадонны, о чем написали в комментариях под постом.

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