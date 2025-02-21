Госсекретарь США исключил навязывание сделки с Россией Украине и ЕС

Рубио: США не будут навязывать условия сделки с Россией Украине и ЕС

США не будут навязывать условия сделки с Россией Украине и Европейскому союзу (ЕС). Об этом заявил американский государственный секретарь Марко Рубио в ходе телефонных разговоров с европейскими чиновниками, передает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Господин Рубио сообщил европейцам, что администрация Трампа не планирует навязывать Украине и Европе условия какого-либо двустороннего соглашения с Россией», — приводит издание слова европейских чиновников.

Кроме того, Рубио заверил европейских чиновников, что Соединенные Штаты не пойдут по пути полных уступок России по всем вопросам. В частности, он указал, что Вашингтон не отменит все санкции против Москвы и будет сохранять этот инструмент для экономических ограничений.

Ранее агентство Reuters сообщало, что представители России и США тайно встречались в Швейцарии в последние месяцы, где обсуждали возможные способы урегулирования конфликта на Украине и пытались согласовать переговорные позиции. В частности, указывается, что одна из них могла состоятся во время Мюнхенской конференции по безопасности, проходившей с 14 по 16 февраля этого года.