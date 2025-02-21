Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:01, 21 февраля 2025Мир

Госсекретарь США исключил навязывание сделки с Россией Украине и ЕС

Рубио: США не будут навязывать условия сделки с Россией Украине и ЕС
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

США не будут навязывать условия сделки с Россией Украине и Европейскому союзу (ЕС). Об этом заявил американский государственный секретарь Марко Рубио в ходе телефонных разговоров с европейскими чиновниками, передает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Господин Рубио сообщил европейцам, что администрация Трампа не планирует навязывать Украине и Европе условия какого-либо двустороннего соглашения с Россией», — приводит издание слова европейских чиновников.

Кроме того, Рубио заверил европейских чиновников, что Соединенные Штаты не пойдут по пути полных уступок России по всем вопросам. В частности, он указал, что Вашингтон не отменит все санкции против Москвы и будет сохранять этот инструмент для экономических ограничений.

Ранее агентство Reuters сообщало, что представители России и США тайно встречались в Швейцарии в последние месяцы, где обсуждали возможные способы урегулирования конфликта на Украине и пытались согласовать переговорные позиции. В частности, указывается, что одна из них могла состоятся во время Мюнхенской конференции по безопасности, проходившей с 14 по 16 февраля этого года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Лучший вариант — отъезд во Францию». В окружении Трампа заявили, что Зеленскому надо срочно покинуть Украину. В чем причина?

      Россиян предупредили об опасности сообщений от сервисов доставки

      Россиянам сообщили о повороте государства в сторону милосердия

      Российские военнослужащие описали обстановку в 20 километрах от Суджи

      Пасынок главкома ВСУ заявил о незнании Сырским украинского языка

      Пасынок главкома ВСУ оценил политические амбиции Сырского

      В российском регионе кладовщика заподозрили в краже товара на 15 миллионов рублей

      Названы едва заметные признаки проблем с сердцем

      Российскую школьницу заставили отправить интимное видео после проигрыша в викторине

      В России забеспокоились об остановке в странах Балтии энергоемких производств

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше