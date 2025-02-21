Курс рубля завершил неделю ростом к основным мировым валютам

Официальный курс доллара опустился до 88,17 рубля

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на выходные, а также понедельник, 24 февраля, снизился на 34 копейки, опустившись до 88,17 рубля. Об этом говорится на сайте регулятора.

Рубль, значительно укреплявшийся на этой неделе, завершил ее пусть и замедлившимся, но ростом к основным мировым валютам. Евро упал на 46 копеек, до 92,02 рубля, юань — на 9 копеек, до 12,04.

На рынке Форекс рубль торговался в пятницу в символическом плюсе, прибавляя на момент написания материала 0,09 процента, до 88,75 за доллар, следует из данных Investing.

Говоря о том, как будет меняться курс в ближайшем будущем, эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин отмечает, что на фоне растущей после традиционного для начала года ослабления потребительской активности дополнительное давление на рубль может оказать наметившееся улучшение отношений между Россией и США, которое, возможно, «поспособствует облегчению импорта, в том числе платежей за него».

Накануне журналисты Bloomberg назвали рубль самой эффективной валютой на развивающихся рынках в начале года. Серьезный рост его курса они увязали с действиями Дональда Трампа, «резко изменившего политику» страны в отношении РФ. В Госдуме тем временем призвали россиян не увлекаться скупкой долларов, предупредив, что, исходя из геополитической ситуации, речь идет о том, что американская валюта «завтра может быть дешевле» и не принести ожидаемой прибыли.