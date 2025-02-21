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13:04, 21 февраля 2025Бывший СССР

Лидер выборов в Абхазии предложил соглашение между кандидатами

Лидер выборов президента Абхазии Гунба предложил соглашение между кандидатами
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Лидер первого тура президентских выборов в Абхазии Бадра Гунба предложил соглашение между кандидатами об обеспечении порядка перед вторым туром голосования. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале политика.

«Соглашение предусматривает самое главное — именно народ Абхазии определяет свою судьбу на выборах 1 марта», — подчеркнул кандидат в президенты республики.

Гунба выступил с обращением перед началом встречи с оппонентом в рамках второго тура выборов Адгуром Арзинбой и заявил о необходимости как можно скорее остановить эскалацию конфликта и обеспечить сохранение единства в республике. Политик предложил кандидату соглашение из десяти пунктов об обеспечении общественного порядка на территории Абхазии. В частности, соглашение предполагает осуждение оскорблений на этнической почве, а также призыв к сторонникам не поддаваться на провокации.

Ранее парламент Абхазии подтвердил мораторий на принятие кадровых решений в ответ на обращения общественников. Гунба подчеркнул, что это было прописано в соглашении между властями и оппозицией, которое было подписано в ноябре 2024 года.

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