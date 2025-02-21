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10:08, 21 февраля 2025Бывший СССР

Названы слабые места обороны ВСУ на подступах к Днепропетровской области

Блогер Подоляка: укрепления ВСУ на западе ДНР не рассчитаны на защиту от БПЛА
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселков Днепроэнергия, Скудное и Новоочеретеновка на западе Донецкой народной республики (ДНР) строились до появления на поле боя дронов, а потому не рассчитаны на защиту от них и являются слабым местом всей обороны на этом участке. Об этом рассказал военблогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

По его словам, российская группировка «Восток», которая сейчас ведет бои в этом районе, располагают задачей прорвать указанные укрепления и выйти на оперативный простор в Днепропетровскую область.

«Речь идет о прорыве всех линий обороны противника в данном районе», — уточнил Подоляка.

Ранее стало известно, что российские войска начали бои за населенный пункт Мирное в ДНР. Также им удалось продвинуться на правом берегу реки Жеребец у Ямполовки.

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