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20:32, 21 февраля 2025Силовые структуры

Обвиняемый в хранении взорвавшейся в Дагестане селитры частично признал вину

Обвиняемый в хранении селитры, взорвавшейся в Махачкале, частично признал вину
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Обвиняемый в хранении аммиачной селитры, которая взорвалась напротив автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале летом 2023 года, частично признал вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Дагестана.

Мужчина пробудет под стражей до 10 июля.

Взрыв, который по мощности оценили в 35 тонн в тротиловом эквиваленте, произошел вечером 14 августа 2023 года в автосервисе на окраине Махачкалы. После этого огонь перекинулся на рядом стоявшую АЗС, а жертвами случившегося стали более 30 человек.

По версии следствия, обвиняемый занимался продажей и поставкой различной химической продукции и удобрений для нужд сельского хозяйства на территории Дагестана. В частности, незадолго до ЧП он приобрел для реализации аммиачную селитру, кокосовые маты и перекись водорода высокой концентрации, которые разместил в арендованных помещениях.

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