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19:53, 21 февраля 2025Бывший СССР

Офис Зеленского всю ночь работал с документами

Офис Зеленского всю ночь работал над документами по недрам и не смог их улучшить
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Andreas Stroh / Globallookpress.com

Офис президента Украины Владимира Зеленского всю ночь работал над документами по недрам, но не смог значительно их улучшить. Об этом со ссылкой на источники в администрации украинского лидера сообщает издание «Общественное».

«Команды работали прошлой ночью, до утра. Но говорить, что проект соглашения о редкоземельных ископаемых с США улучшили в интересах Украины, — преждевременно», — приводятся в публикации слова источника.

Отмечается, что у Киева остается множество проблем по вопросам гарантий безопасности со стороны США.

Ранее стало известно, что после визита спецпредставителя США Кита Келлога в Киев Украина работает над новой версией соглашения по добыче редкоземельных металлов. По информации американской прессы, документ все еще находится в процессе разработки, однако отдельные части уже были показаны представителям США.

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