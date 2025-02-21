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10:46, 21 февраля 2025Россия

Опубликован обновленный рейтинг Путина среди россиян

ВЦИОМ: Деятельность Путина на посту президента одобряют 76,2 процента россиян
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Sergei Bulkin / Pool / Reuters

Деятельность Владимира Путина на посту президента России одобряют 76,2 процента граждан страны, что на 0,7 процентного пункта выше, чем неделей ранее. Обновленный рейтинг главы государства опубликован на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отрицательно работу главы государства оценили 14,8 процента респондентов. Кроме того, 79,5 процента россиян заявили, что доверяют Путину. Этот показатель вырос на 1,2 процентного пункта в сравнении с прошлой неделей. О недоверии президенту сообщили 16,3 процента опрошенных.

Как уточнил ВЦИОМ, интервью с россиянами проводились по случайной выборке мобильных номеров. С 10 по 16 февраля социологи опросили 11 200 человек. Максимальная погрешность показателей с вероятностью 95 процентов не превышает одного процента.

В январе, комментируя высокие рейтинги Путина, его пресс-секретарь Дмитрий Песков связал показатели с успехами Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции. Представитель Кремля подчеркнул, что жители страны ждут достижений военных.

ЖЗЛ
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