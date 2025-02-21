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12:12, 21 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме предрекли санкционные послабления

Депутат Аксаков спрогнозировал санкционные послабления
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Будут идти санкционные послабления в отношении России, убежден глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Прогнозом он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что страны G7 намерены отказаться от призыва ужесточить потолок цен на нефть из России.

«Очевидно, будут новые и новые сигналы в связи с разумной позицией американской администрации о том, что надо менять отношения с Россией, и особенно это будет касаться экономической сферы, поскольку страны G7 тоже потеряли довольно существенно от того, что разорвали отношения с Россией. Американцы потеряли, по оценкам наших специалистов, более 300 миллиардов долларов на разрыве отношений с Россией, не говоря уже о Европе, которая сама себя высекла санкционными решениями», — поделился депутат.

Поэтому очевидно, будут идти послабления, и в том числе это касаться будет и торговли нефтью, поскольку рынок должен развиваться по рыночным законам, и, слава богу, если такие решения будут приниматься, значит, здравый смысл начинает потихонечку торжествовать даже у людей, которые с этим имеют проблемы

Анатолий Аксаковдепутат Госдумы

До этого сообщалось, что последние санкции США против российской нефтяной отрасли вынудили поставщиков уменьшить для китайских покупателей цены на премиальный сорт нефти ESPO, поставляемый с Дальнего Востока.

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