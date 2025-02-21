В Госдуме предрекли санкционные послабления

Депутат Аксаков спрогнозировал санкционные послабления

Будут идти санкционные послабления в отношении России, убежден глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Прогнозом он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что страны G7 намерены отказаться от призыва ужесточить потолок цен на нефть из России.

«Очевидно, будут новые и новые сигналы в связи с разумной позицией американской администрации о том, что надо менять отношения с Россией, и особенно это будет касаться экономической сферы, поскольку страны G7 тоже потеряли довольно существенно от того, что разорвали отношения с Россией. Американцы потеряли, по оценкам наших специалистов, более 300 миллиардов долларов на разрыве отношений с Россией, не говоря уже о Европе, которая сама себя высекла санкционными решениями», — поделился депутат.

Поэтому очевидно, будут идти послабления, и в том числе это касаться будет и торговли нефтью, поскольку рынок должен развиваться по рыночным законам, и, слава богу, если такие решения будут приниматься, значит, здравый смысл начинает потихонечку торжествовать даже у людей, которые с этим имеют проблемы Анатолий Аксаков депутат Госдумы

До этого сообщалось, что последние санкции США против российской нефтяной отрасли вынудили поставщиков уменьшить для китайских покупателей цены на премиальный сорт нефти ESPO, поставляемый с Дальнего Востока.

