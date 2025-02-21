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17:04, 21 февраля 2025Силовые структуры

Профессора российского университета обвинили в получении взяток от студентов

В Уфе профессора УГНТУ обвинили в получении взяток от студентов-хоккеистов
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Профессора Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) обвинили во взятках, всего выявлено 13 эпизодов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, директор института нефтегазового бизнеса за деньги закрывала сессии студентам-хоккеистам «Салавата Юлаева» из Уфы. Также она писала им дипломы и кандидатские диссертации. Такие услуги стоили от 10 до 100 тысяч рублей.

Ранее Курчатовский районный суд Челябинска приговорил бывшего проректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Павла Рябчука к четырем годам условно по делу о взятках.

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