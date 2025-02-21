Профессора российского университета обвинили в получении взяток от студентов

В Уфе профессора УГНТУ обвинили в получении взяток от студентов-хоккеистов

Профессора Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) обвинили во взятках, всего выявлено 13 эпизодов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, директор института нефтегазового бизнеса за деньги закрывала сессии студентам-хоккеистам «Салавата Юлаева» из Уфы. Также она писала им дипломы и кандидатские диссертации. Такие услуги стоили от 10 до 100 тысяч рублей.

Ранее Курчатовский районный суд Челябинска приговорил бывшего проректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Павла Рябчука к четырем годам условно по делу о взятках.

