Путин пошутил про порошки во время пленарной сессии Форума будущих технологий

Во время пленарной сессии Форума будущих технологий в Москве президент России Владимир Путин пошутил про порошки. Трансляцию мероприятия вел Кремль в Telegram.

В ходе сессии руководитель лаборатории ФГБУН Института органической химии имени Зелинского, доктор химических наук Валентин Анаников рассказал, что, когда был школьником, любил рассматривать под микроскопом порошки, пытаясь видеть в них химическую структуру. «Какие порошки?» — в шутку спросил у него президент, после чего зал рассмеялся.

В ответ ученый пояснил, что речь идет о соли, соде и медном купоросе.

Ранее журналист перепутал фамилии президента России и его коллеги из США Дональда Трампа, спросив, когда он встретится с Путиным. Отвечая, российский лидер пошутил, что встречается с собой ежедневно, когда смотрится в зеркало.