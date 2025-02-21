Россиян предупредили о невозможности продать участок земли без одного условия

Юрист Житомирская: С 1 марта нельзя продать участок без данных о его границах

С 1 марта земельный участок в России нельзя будет продать без данных о его границах. О невозможности сделок без соблюдения этого условия предупредила владельцев такой недвижимости юрист фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Дарья Житомирская, пишет «Прайм».

Теперь регистрационные действия с земельными участками и объектами на их территории возможны только при наличии сведений о границах территории в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Отсутствие этой информации чревато правовыми и финансовыми рисками, подчеркнула эксперт. Так, возможны споры с соседями из-за наложения границ земельных участков или показ покупателю не той недвижимости, с которой пройдет сделка. Кроме того, могут возникнуть сложности в строительстве из-за частичного нахождения объекта на чужой земле.

Новая норма должна упростить сделки с этой недвижимостью и защитить собственников от земельных споров. Владельцам земельных участков юрист посоветовала заранее проверить наличие границ и провести межевание, если потребуется.