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11:36, 21 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин сбыл 47 госнаград СССР и России за 12 тысяч рублей

В Красноярске будут судить мужчину, сбывшего 47 госнаград СССР и России
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Красноярске суд рассмотрит дело местного жителя, незаконно сбывшего 47 государственных наград СССР и России за 12 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, в апреле 2024 года обвиняемый продал медали «Жукова», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.», «Ветеран труда» и другие на объекте транспортной инфраструктуры.

Мужчину задержали и возбудили дело по статье 324 УК РФ («Незаконный сбыт государственных наград»).

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД задержали трех человек, которые незаконно продавали бриллианты на ювелирной выставке в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

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