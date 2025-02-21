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11:36, 21 февраля 2025Экономика

Сотни километров новых дорог собрались построить в Москве

Собянин: Более 265 километров дорог построят в Москве в 2025-2027 годах
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Сотни километров дорог собираются построить в Москве в 2025-2027 годах. О таких планах заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города отметил, что многое уже сделано для развития дорожной инфраструктуры в Москве. «В 2025-2027 годах построим еще 265,5 километра дорог, 50 искусственных сооружений и 51 пешеходный переход», — уточнил Собянин.

Мэр добавил, что до 2030 года в столице должны появиться 71,4 километра линий метро, 31 станция и пять новых электродепо. Кроме того, в ближайшие два года в Москве реконструируют семь городских вокзалов и обновят Ленинградский вокзал.

Ранее в перечне главных строек Москвы Собянин также назвал северный участок Троицкой линии метро от станции «Новаторской» до станции «ЗИЛ», новый многопрофильный комплекс Детской больницы святого Владимира, Национальный космический центр и реконструкцию Московского ипподрома.

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