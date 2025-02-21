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18:47, 21 февраля 2025Мир

Союзники США намерены скрыть детали данных разведки от администрации Трампа

Politico: Союзники США решают, как скрыть детали данных разведки от Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Союзники США из-за страха утечек информации решают, как скрыть детали разведывательных данных от администрации американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico.

«Эти страны давно боялись, что в ходе своего второго срока Трамп продолжит раскрывать секретную информацию», — говорится в материале.

По данным издания, обеспокоенность среди союзников Вашингтона усилилась, когда Конгресс США одобрил неоднозначных кандидатов на посты, отвечающих за операции разведки, а также на фоне существующих обвинений в ненадлежащем обращении с конфиденциальными данными.

Уточняется, что Вашингтон, как правило, передает союзникам больше данных, чем получает от них. Соответственно, союзники хотят внедрить дополнительные меры по охране личных данных агентов, раскрытие которых может угрожать их жизням.

По словам бывший сотрудник службы внешней разведки Британии MI6, в ходе первого срока Трампа Лондон «щепетильно относился к вопросу о том, что стоит передавать».

Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил о готовности президента Украины Владимира Зеленского подписать сделку по минералам. Он отметил, что это случится в скорой перспективе.

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