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11:15, 21 февраля 2025Россия

Стало известно о «косящем всех подряд» новом вирусе в России

Shot: Вспышку метапневмовируса зафиксировали в Бурятии и республике Алтай
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Вспышку относительно нового заболевания — метапневмовирусной инфекции зафиксировали уже в трех регионах России. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала Shot.

По информации издания, вирус зафиксировали в Свердловской области, Бурятии и республике Алтай. По данным издания, «косящий всех подряд вирус» попал в эти регионы из Китая. Отмечается, что в особую группу риска при заболевании метапневмовирусной инфекцией входят дети, у которых среди симптомов — поднимающаяся до 39,5 градуса температура.

Кроме того, заболевшие жалуются на озноб, одышку и сильный кашель. Жители перечисленных выше регионов сообщают, что из-за большого числа заражений в поликлиниках появились очереди, и ждать приема врача приходится по несколько часов.

Ранее сообщалось, что специального лечения метапневмовирусных инфекций не существует.

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