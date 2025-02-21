Стало известно о смерти срочника в Курской области из-за атак ВСУ ракетами ATACMS

В Курской области погиб срочник из Свердловской области

В Курской области погиб срочник из Свердловской области. Об этом стало известно из сообщения администрации Верхней Салды на своей странице «ВКонтакте».

Указом президента России Владимира Путина он награжден орденом Мужества посмертно. По данным администрации, 25 февраля состоится прощание с ним.

Как пишет URA.RU, военнослужащий погиб в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) американскими дальнобойными ракетами ATACMS.

Как рассказал изданию отец срочника, старший брат погибшего сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. «В нашей семье два сына. (...) Старший сейчас находится в зоне спецоперации, где выполняет боевые задачи», — отметил он.

Ранее сообщалось о смерти пятерых российских военных в блиндаже Белгородской области, большинство из которых оказались солдатами, проходящими срочную службу.