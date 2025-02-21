Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:03, 21 февраля 2025Путешествия

Стюардесса сделала фото в униформе на борту самолета и взбудоражила иностранцев

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: @flight_attendants_lifestyle

Бортпроводница зарубежной авиакомпании сделала фото в униформе на борту самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка позирует на камеру в черном платье мини. Свой образ сотрудница перевозчика дополнила серым шейным платком, туфлями на высоком каблуке, ярким макияжем и распущенными волосами.

Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью стюардессы. «Красавица», «Вау, такая красивая», «Очень симпатичная девушка», «Милая», — написали они.

Ранее бывшая российская стюардесса высказалась об отношениях членов экипажа с пилотами, назвав их «зашкваром». По словам экс-бортпроводницы, пилоты чаще всего жадные, скучные и высокомерные люди.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Летит и плавится, как эскимо». Путин объяснил, чем уникален «Орешник» и почему его не могли создать раньше

      Российскую пенсионерку обманом лишили жилья и увезли в пансионат

      Стало известно о смерти срочника в Курской области из-за атак ВСУ ракетами ATACMS

      Трамп дал оценку разговорам с Путиным и Зеленским

      Напавшего на сотрудника ДПС в Новой Москве мужчину отправили под стражу

      «Манжерок» займется подготовкой студентов для туристической отрасли

      Летевший в Томск самолет экстренно сменил курс и сел в другом месте

      Адвокат P.DIddy заявил об отказе защищать его в суде

      Трамп заявил об отсутствии вины России в конфликте на Украине

      Назван способ омолодить мозг на 10 лет с помощью одной настройки на смартфоне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше