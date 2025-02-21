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15:52, 21 февраля 2025Экономика

В Австралии переименуют циклон по неожиданной причине

В Австралии переименуют циклон из-за совпадения с именем премьера Альбанезе
Александра Качан (Редактор)

Фото: Pedja Stanisic / Reuters

Государственное метеобюро Австралии (BoM) переименует надвигающийся на страну тропический циклон из-за совпадения с именем премьер-министра Энтони Альбанезе. Об этом сообщает канал Pedestrian.

Тропический циклон должны были назвать «Энтони», так как это имя следующее по традиционной очереди. Однако метеорологи приняли решение пропустить один пункт и назвать явление «Альфредом», чтобы избежать путаницы, связанной с именем действующего главы правительства.

В Австралии циклонам присваивают поочередно мужские и женские имена, которые определяет алфавитный порядок. Недавно по западу страны прошелся циклон «Зелия», ставший последним в списке имен. Теперь метеорологи вернулись к именам на букву «А».

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в умеренных широтах желающие могут самостоятельно дать имя циклону. За это придется заплатить 200 евро.

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