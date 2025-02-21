РИА Новости: ВСУ атаковали дронами пытавшихся набрать воду жителей Дачного

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи дронов атаковали пытавшихся набрать воду из колодцев жителей Дачного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказала местная жительница Лариса Ягодина, передает РИА Новости.

«Мы даже воду не могли взять. До слез доходило. Идешь под обстрелами, с этими баками летят вот эти дроны, летят вот эти самые, а я иду по воду. Мне мужчина помогал брать, вот неделю-две назад, его ранило», — рассказала она. По словам женщины, раненого спасла его жена, работавшая медсестрой.

Она добавила, что ранее набирала воду из колодца в соседнем доме, однако его во время ударов дронами уничтожили украинские военные. Жительница Дачного отметила, что селян обстреливали, а также «наблюдали» за ними с беспилотников.

По ее словам, дроны запускали украинские военные, занявшие соседние дома. «Да, по хатам они жили, они бегали, бегали через хаты, и все за нами следили», — рассказала женщина.

Министерство обороны России 14 февраля сообщило о взятии села Дачное на западе от Курахово в ДНР. Как уточнило ведомство, село заняли подразделения Южной группировки российских войск.