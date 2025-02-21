В ЕС призвали направить войска США на Украину

Премьер Дании Фредериксен: США должны направить военный контингент на Украину

США должны направить военный контингент на Украину для поддержания мира после возможного заключения соглашения об урегулировании конфликта. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью журналу Time.

«На мой взгляд, да. Я думаю, это должны быть США и это должна быть Статья 5 НАТО, прямо или косвенно», — отметила политик.

Фредериксен пояснила, что военный блок должен прибегнуть к Статье 5, как только Россия «сделает хотя бы один шаг, противоречащий договоренностям». При этом устав альянса подразумевает помощь только странам — участницам НАТО, которой Украина не является.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что страны Североатлантического альянса начали обсуждать гарантии безопасности для Украины после заключения мирного соглашения. Он отметил, что блок намерен добиться «справедливого мира» на Украине.