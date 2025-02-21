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11:43, 21 февраля 2025Мир

В ЕС призвали направить войска США на Украину

Премьер Дании Фредериксен: США должны направить военный контингент на Украину
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Метте Фредериксен

Метте Фредериксен. Фото: Mads Claus Rasmussen / Reuters

США должны направить военный контингент на Украину для поддержания мира после возможного заключения соглашения об урегулировании конфликта. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью журналу Time.

«На мой взгляд, да. Я думаю, это должны быть США и это должна быть Статья 5 НАТО, прямо или косвенно», — отметила политик.

Фредериксен пояснила, что военный блок должен прибегнуть к Статье 5, как только Россия «сделает хотя бы один шаг, противоречащий договоренностям». При этом устав альянса подразумевает помощь только странам — участницам НАТО, которой Украина не является.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что страны Североатлантического альянса начали обсуждать гарантии безопасности для Украины после заключения мирного соглашения. Он отметил, что блок намерен добиться «справедливого мира» на Украине.

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