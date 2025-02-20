Генсек НАТО высказался о гарантиях безопасности для Украины

Рютте: В НАТО обсуждают гарантии безопасности для Киева после заключения мира

Страны — участницы Североатлантического альянса начали обсуждать гарантии безопасности для Украины после заключения мирного соглашения. Об этом сообщил генеральный секретарь военного блока Марк Рютте, передает Reuters.

«Мы хотим достичь справедливого мира на Украине, который будет сопровождаться надежными гарантиями безопасности. Союзники уже начали обсуждения, посвященные тому, что это могло бы быть», — отметил генсек.

17 февраля агентство Bloomberg сообщило, что Великобритания и Франция обсудят готовность Европы сформировать и отправить миротворческие силы на Украину после завершения конфликта, даже если некоторые страны не захотят этого делать.

Позже украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить гарантии безопасности от США взамен на подписание Киевом соглашения о передаче редкоземельных металлов.