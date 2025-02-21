В Еврокомиссии допустили выделение Украине нового пакета военной помощи

Еврокомиссар Кубилюс: ЕК может объявить о новой военной помощи Киеву 24 февраля

Еврокомиссия (ЕК) может объявить о новом пакете военной помощи Украине 24 февраля. Такое развитие событий допустил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, передает The Guardian.

«Мы обсуждаем… все возможности, которые позволили бы нам в срочном порядке послать очень сильный сигнал украинцам и миру о том, что мы поддерживаем Украину», — сообщил Кубилюс.

Еврокомиссар выразил надежду, что «хорошим поводом для такого послания» станет 24 февраля — третья годовщина с начала специальной военной операции на Украине.

Ранее Кубилюс заявил, что страны Европы должны затягивать конфликт на Украине, чтобы сдерживать Россию и в течение последующих пяти лет готовиться к войне.