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15:55, 21 февраля 2025Мир

В Еврокомиссии допустили выделение Украине нового пакета военной помощи

Еврокомиссар Кубилюс: ЕК может объявить о новой военной помощи Киеву 24 февраля
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) может объявить о новом пакете военной помощи Украине 24 февраля. Такое развитие событий допустил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, передает The Guardian.

«Мы обсуждаем… все возможности, которые позволили бы нам в срочном порядке послать очень сильный сигнал украинцам и миру о том, что мы поддерживаем Украину», — сообщил Кубилюс.

Еврокомиссар выразил надежду, что «хорошим поводом для такого послания» станет 24 февраля — третья годовщина с начала специальной военной операции на Украине.

Ранее Кубилюс заявил, что страны Европы должны затягивать конфликт на Украине, чтобы сдерживать Россию и в течение последующих пяти лет готовиться к войне.

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