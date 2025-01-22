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14:16, 22 января 2025Мир

В Еврокомиссии призвали затягивать конфликт на Украине

Еврокомиссар Кубилюс: Европа должна затягивать конфликт на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Европейские страны должны затягивать конфликт на Украине, чтобы сдерживать Россию и в течение последующих пяти лет готовиться к войне. С таким заявлением выступил еврокомиссар Андрюс Кубилюс, его цитирует ТАСС.

«Каждый день, пока Украина продолжает воевать, — это один день, который позволит ЕС и НАТО стать сильнее», — сказал он на конференции Европейского оборонного агентства в Брюсселе.

Он также призвал «перевести экономику Европы в турбовоенный режим», чтобы приготовиться к вступлению в конфликт. «Мы должны тратить на оружие больше, производить больше и иметь больше пушек, чем Россия», — резюмировал Кубилюс.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз будет продолжать поддерживать Украину и предоставлять необходимую помощь без всяких вопросов независимо от позиции США.

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