В Госдуме объяснили схему работы самозапрета на выдачу кредитов

Депутат Гаврилов: Установить самозапрет на кредитование можно через «Госуслуги»

Россияне смогут установить самозапрет на выдачу кредитов через портал «Госуслуги». Об этом заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что мера вводится для предотвращения мошеннических действий с использованием персональных данных. Кроме того, так можно контролировать собственные финансовые решения, уточнил он.

Парламентарий подчеркнул, что заявление об установке самозапрета можно подать и в многофункциональном центре (МФЦ).

В феврале 2024 года Совет Федерации (СФ) одобрил законопроект, согласно которому в России с 1 марта 2025 года начнет работать норма о самозапрете на выдачу кредитов.