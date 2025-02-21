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07:01, 21 февраля 2025Экономика

В Госдуме объяснили схему работы самозапрета на выдачу кредитов

Депутат Гаврилов: Установить самозапрет на кредитование можно через «Госуслуги»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россияне смогут установить самозапрет на выдачу кредитов через портал «Госуслуги». Об этом заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что мера вводится для предотвращения мошеннических действий с использованием персональных данных. Кроме того, так можно контролировать собственные финансовые решения, уточнил он.

Парламентарий подчеркнул, что заявление об установке самозапрета можно подать и в многофункциональном центре (МФЦ).

В феврале 2024 года Совет Федерации (СФ) одобрил законопроект, согласно которому в России с 1 марта 2025 года начнет работать норма о самозапрете на выдачу кредитов.

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