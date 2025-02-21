В Кремле признали невозможность найти замену ООН

Песков: При всей неэффективности ООН ей невозможно найти замену

В современных условиях ООН невозможно найти замену, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Мы исходим из руководящей роли Организации Объединенных Наций. Считаем, что при всей очевидной неэффективности этой организации на фоне современных вызовов замены этой организации не существует», — сказал представитель Кремля.

Ранее американские конгрессмены-республиканцы внесли на обсуждение законопроект под названием «Закон о полном отказе от ООН 2025 года», который предполагает прекращение членства Соединенных Штатов в ООН и ее аффилированных органах.