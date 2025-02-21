Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:39, 21 февраля 2025Экономика

В Новой Москве ввели миллионы квадратных метров жилья

Более 2,7 млн кв. м жилой недвижимости ввели в эксплуатацию в ТиНАО в 2024 году
Мария Черкасова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В течение 2024 года застройщики ввели в эксплуатацию на территории ТиНАО (Троицкого и Новомосковского административных округов Новой Москвы) жилые дома общей площадью более 2,7 миллиона квадратных метров — на 600 тысяч квадратных метров больше, чем в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба градостроительного комплекса Москвы со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

На территории Новой Москвы вводится весь спектр жилья: это и квартиры в многоэтажных жилых комплексах (ЖК) любого класса, а также индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и малоэтажное жилье.

В ТиНАО соблюдается принцип сбалансированной застройки, когда вместе с новыми домами строятся школы, детские сады, поликлиники, объекты для спорта и досуга. На первых этажах зданий размещаются магазины, бытовые сервисы, кафе, медицинские центры.

Застройщики возводили дома по индивидуальным дизайнерским проектам, здания оснащены современным техническим оборудованием.

Ранее стало известно, что за год в Новой Москве (ТиНАО) упало количество продаваемого жилья в новостройках. Всего там представлено 19,48 тысячи квартир и апартаментов общей площадью 935 тысяч квадратных метров. В Троицком (ТАО) и Новомосковском административных округах (НАО) количество квартир в продаже сократилось на 5,4 процента, а площадь — на 4,4 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Летит и плавится, как эскимо». Путин объяснил, чем уникален «Орешник» и почему его не могли создать раньше

      Российскую пенсионерку обманом лишили жилья и увезли в пансионат

      Стало известно о смерти срочника в Курской области из-за атак ВСУ ракетами ATACMS

      Трамп дал оценку разговорам с Путиным и Зеленским

      Напавшего на сотрудника ДПС в Новой Москве мужчину отправили под стражу

      «Манжерок» займется подготовкой студентов для туристической отрасли

      Летевший в Томск самолет экстренно сменил курс и сел в другом месте

      Адвокат P.DIddy заявил об отказе защищать его в суде

      Трамп заявил об отсутствии вины России в конфликте на Украине

      Назван способ омолодить мозг на 10 лет с помощью одной настройки на смартфоне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше