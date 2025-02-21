В Роскомнадзоре опровергли планы ограничить работу Steam

В Роскомнадзоре заявили, что ведомство не планирует ограничивать в России работу сервиса Steam. Об этом пишет RT в Telegram.
В ведомстве указали, что сервис выполнил требования и удалил запрещенные материалы с пропагандой ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).
В октябре сообщалось, что Steam по требованию Роскомнадзора за неделю удалил 11 страниц с противоправным контентом. Всего представители платформы согласились удалить 260 материалов с запрещенной информацией.
Перед этим в России в связи с нарушением требований российского законодательства ограничили доступ к сервису для общения Discord. В Роскомнадзоре уточнили, что нарушенные сервисом нормы законов связаны с предотвращением того, чтобы платформу использовали в террористических и экстремистских целях или размещали на ней запрещенную информацию.