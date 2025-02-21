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18:04, 21 февраля 2025Интернет и СМИ

В Роскомнадзоре опровергли планы ограничить работу Steam

В Роскомнадзоре заявили, что не планируют ограничивать работу Steam
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Clayton Malquist / Unsplash

В Роскомнадзоре заявили, что ведомство не планирует ограничивать в России работу сервиса Steam. Об этом пишет RT в Telegram.

В ведомстве указали, что сервис выполнил требования и удалил запрещенные материалы с пропагандой ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

В октябре сообщалось, что Steam по требованию Роскомнадзора за неделю удалил 11 страниц с противоправным контентом. Всего представители платформы согласились удалить 260 материалов с запрещенной информацией.

Перед этим в России в связи с нарушением требований российского законодательства ограничили доступ к сервису для общения Discord. В Роскомнадзоре уточнили, что нарушенные сервисом нормы законов связаны с предотвращением того, чтобы платформу использовали в террористических и экстремистских целях или размещали на ней запрещенную информацию.

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