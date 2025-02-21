В России призвали не говорить о массовом банкротстве застройщиков

«Метриум»: Говорить о массовых банкротствах застройщиков в России преждевременно

Говорить о массовой угрозе банкротств российских застройщиков в настоящее время преждевременно. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

При этом такие риски сохраняются для небольших компаний в регионах. Опасность банкротства подстерегает компании с наиболее уязвимой экономикой проектов, расположенных в небольших городах с ограниченным спросом или, напротив, с очень высокой конкуренцией.

С Сырцовым согласился коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев. Он считает, что проблемы могут испытывать компании, строящие в массовом сегменте и сфере бизнес-класса. При этом строительная сфера крайне важна для государства, поэтому при наличии проблем у застройщиков оно сможет прийти на помощь, добавила кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

Ранее эксперт назвала план действий на случай банкротства застройщика. По словам вице-президента Российской гильдии риелторов в Красноярске Ирины Монастырской, если новостройка продавалась с использованием счетов эскроу, нужно сначала расторгнуть договор долевого участия в строительстве. После банк направит внесенные деньги со счета эскроу дольщику.