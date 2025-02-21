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20:25, 21 февраля 2025Мир

Вице-президент США подтвердил слова главы Госдепа о Зеленском

Вэнс подтвердил слова Рубио о том, что слова Зеленского расходятся с действиями
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Will Oliver / Globallookpress.com

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил слова госсекретаря Марко Рубио о том, что слова президента Украины Владимира Зеленского расходятся с его действиями. Свою реакцию Вэнс опубликовал в соцсети Х.

«То, что говорит госсекретарь Рубио, совершенно верно», — заявил Вэнс.

С таким комментарием он поделился публикацией с отрывком из интервью главы Госдепа, в котором тот отметил, что Зеленский пообещал вынести соглашение с США по минеральным ресурсам на рассмотрение парламентом, однако два дня спустя сообщил, что отверг эту идею.

Ранее Рубио уличил Зеленского во лжи. По словам госсекретаря, о том, что украинский лидер не будет подписывать сделку по минералам, он узнал лишь из СМИ, в то время как на встрече с министром финансов США Скоттом Бессентом «все было не так».

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