Вице-президент США подтвердил слова главы Госдепа о Зеленском

Вэнс подтвердил слова Рубио о том, что слова Зеленского расходятся с действиями

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил слова госсекретаря Марко Рубио о том, что слова президента Украины Владимира Зеленского расходятся с его действиями. Свою реакцию Вэнс опубликовал в соцсети Х.

«То, что говорит госсекретарь Рубио, совершенно верно», — заявил Вэнс.

С таким комментарием он поделился публикацией с отрывком из интервью главы Госдепа, в котором тот отметил, что Зеленский пообещал вынести соглашение с США по минеральным ресурсам на рассмотрение парламентом, однако два дня спустя сообщил, что отверг эту идею.

Ранее Рубио уличил Зеленского во лжи. По словам госсекретаря, о том, что украинский лидер не будет подписывать сделку по минералам, он узнал лишь из СМИ, в то время как на встрече с министром финансов США Скоттом Бессентом «все было не так».