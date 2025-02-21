Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:58, 21 февраля 2025Мир

Во Франции назвали безумием слова Макрона об Украине

Политик Филиппо осудил слова Макрона, не исключившего отправку войск на Украину
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил слова президента Франции Эммануэля Макрона, не исключившего отправку войск на Украину. Свою реакцию политик опубликовал в социальной сети Х.

«Настало время для мира! Наши солдаты должны оставаться дома!» — отметил Филиппо.

Таким образом политик прокомментировал заявление французского лидера о том, что в случае достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом военнослужащие из Франции могут быть отправлены на Украину. Филиппо отреагировал на эту новость словом «безумие».

Ранее Макрон заявил, что не намерен отправлять войска на Украину «завтра». Президент уточнил, что готов пойти на этот шаг лишь в случае достижения договоренностей о прекращения огня.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине назвали требование к США по ресурсной сделке

      Россиянам рассказали о способах отличить старые и новые доллары

      Самолет с технической неисправностью совершил аварийную посадку в российском городе

      В Ватикане допустили отречение Папы Римского от престола

      Женщина попросила устроить для нее рейв-вечеринку в честь 105-летия

      Губерниев назвал фаворита реванша Бивола и Бетербиева

      Microsoft создала ИИ для тестирования игр

      На Украине рассказали о наступлении ВС России на кураховском направлении

      Захарова показала ждущего Лаврова павлина

      ВС России заняли Новоочеретоватое в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше