Во Франции назвали безумием слова Макрона об Украине

Политик Филиппо осудил слова Макрона, не исключившего отправку войск на Украину

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил слова президента Франции Эммануэля Макрона, не исключившего отправку войск на Украину. Свою реакцию политик опубликовал в социальной сети Х.

«Настало время для мира! Наши солдаты должны оставаться дома!» — отметил Филиппо.

Таким образом политик прокомментировал заявление французского лидера о том, что в случае достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом военнослужащие из Франции могут быть отправлены на Украину. Филиппо отреагировал на эту новость словом «безумие».

Ранее Макрон заявил, что не намерен отправлять войска на Украину «завтра». Президент уточнил, что готов пойти на этот шаг лишь в случае достижения договоренностей о прекращения огня.