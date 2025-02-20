Макрон заявил о нежелании отправлять войска на Украину «завтра»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не намерен отправлять войска на Украину «завтра». Об этом сообщает France 24.
Французский лидер подчеркнул, что сделает это лишь в случае достижения договоренностей о прекращения огня.
«Что мы предусматриваем — это отправить силы для гарантирования мира, как только договоренность о нем будет достигнута», — отметил Макрон.
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что для урегулирования конфликта на Украине Киев и Москва должны сесть за один стол переговоров. Он также отметил, что мировому сообществу следует стабилизироваться, и призвал к мирному диалогу по Украине.