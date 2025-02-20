Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:26, 20 февраля 2025Мир

Макрон заявил о нежелании отправлять войска на Украину «завтра»

Президент Макрон заявил, что не намерен отправлять войска на Украину завтра
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не намерен отправлять войска на Украину «завтра». Об этом сообщает France 24.

Французский лидер подчеркнул, что сделает это лишь в случае достижения договоренностей о прекращения огня.

«Что мы предусматриваем — это отправить силы для гарантирования мира, как только договоренность о нем будет достигнута», — отметил Макрон.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что для урегулирования конфликта на Украине Киев и Москва должны сесть за один стол переговоров. Он также отметил, что мировому сообществу следует стабилизироваться, и призвал к мирному диалогу по Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Картина с побежденными русскими воинами в здании Духовного управления мусульман рассердила военкоров. Что известно о скандале?

      Маск оценил заявления Зеленского о пропавших миллиардах

      Малкин раскрыл подробности ужина с Овечкиным

      Российские автомобили Tenet впервые сняли на фото

      Макрон заявил о нежелании отправлять войска на Украину «завтра»

      В США утвержден новый глава ФБР

      Лавров рассказал об использовании западного оружия террористами по всему миру

      Депутат Рады опровергла остановку продажи оружия Украине со стороны США

      Илон Маск «нашел» пропавшие деньги для Украины

      Трамп позвонил сборной США по хоккею

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше