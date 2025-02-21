Восемь россиян осудили за подготовку терактов в местах дислокации российских военных

Суд приговорил 8 россиян за подготовку терактов в местах дислокации ВС РФ

Суд приговорил восьмерых россиян из шести регионов страны к лишению свободы на сроки от 16 до 22 лет за подготовку терактов в местах дислокации российских военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

Мужчин признали виновными по семи статьям, среди которых 275 («Государственная измена»), 281 («Диверсия») и 205 («Террористический акт») УК РФ.

По версии следствия, осужденные решились на «быстрый заработок», о котором узнали через интернет. За небольшое вознаграждение они поджигали объекты транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций, а также планировали теракты в местах дислокации Вооруженных сил (ВС) России, которые удалось предотвратить.