Wildberries и «Авито» выступили против регистрации продавцов на «Госуслугах»

Маркетплейс Wildberries и цифровая платформа «Авито» выступили против регистрации продавцов на портале «Госуслуги», предупредив о возможных рисках этой инициативы. Об этом сообщает РБК.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ рассказали, что обязательная аутентификация продавцов на российских маркетплейсах через «Госуслуги» заблокирует международное развитие онлайн-торговли. Там заявили, что предложение приведет к резкому сокращению количества иностранных товаров на площадках.

Как объяснили в компании, для большинства иностранных продавцов аутентификация через «Госуслуги» недоступна, потому что подтверждение учетной записи и доступ к сайту без физического присутствия в России невозможны.

В «Авито» также выразили обеспокоенность последствиями инициативы. В разговоре с «Лентой.ру» представители платформы отметили, что, согласно новому законопроекту, любой пользователь должен будет пройти верификацию через «Госуслуги» перед тем, как продать свои вещи на сайте объявлений. «Есть большая вероятность, что ради единичных продаж более половины граждан откажутся проходить такую верификацию», — сказали в пресс-службе компании. В «Авито» добавили, что более эффективным решением будет внедрение обязательной верификации бизнеса и пользователей, которые имеют признаки недобросовестного поведения.

15 февраля в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект «О создании государственных информационных систем по противодействию правонарушениям (преступлениям), совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий». Документ предлагает обязать пользователей платформ проходить идентификацию через «Госуслуги», чтобы разместить предложение купли-продажи товара или услуги. Меру хотят распространить на интернет-площадки, доступ к которым в течение суток имеют более 200 тысяч пользователей из России.