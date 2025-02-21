Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:24, 21 февраля 2025Интернет и СМИ

Wildberries и «Авито» выступили против регистрации продавцов на «Госуслугах»

Wildberries и «Авито» выступили против регистрации продавцов на «Госуслугах»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Маркетплейс Wildberries и цифровая платформа «Авито» выступили против регистрации продавцов на портале «Госуслуги», предупредив о возможных рисках этой инициативы. Об этом сообщает РБК.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ рассказали, что обязательная аутентификация продавцов на российских маркетплейсах через «Госуслуги» заблокирует международное развитие онлайн-торговли. Там заявили, что предложение приведет к резкому сокращению количества иностранных товаров на площадках.

Материалы по теме:
На маркетплейсе можно заработать. Как это сделать начинающим предпринимателям?
На маркетплейсе можно заработать.Как это сделать начинающим предпринимателям?
9 октября 2024
Люди во всем мире бездумно скупают товары в интернете. Что заставляет их тратить последние деньги на ерунду и разрушать себе жизнь?
Люди во всем мире бездумно скупают товары в интернете.Что заставляет их тратить последние деньги на ерунду и разрушать себе жизнь?
7 января 2025

Как объяснили в компании, для большинства иностранных продавцов аутентификация через «Госуслуги» недоступна, потому что подтверждение учетной записи и доступ к сайту без физического присутствия в России невозможны.

В «Авито» также выразили обеспокоенность последствиями инициативы. В разговоре с «Лентой.ру» представители платформы отметили, что, согласно новому законопроекту, любой пользователь должен будет пройти верификацию через «Госуслуги» перед тем, как продать свои вещи на сайте объявлений. «Есть большая вероятность, что ради единичных продаж более половины граждан откажутся проходить такую верификацию», — сказали в пресс-службе компании. В «Авито» добавили, что более эффективным решением будет внедрение обязательной верификации бизнеса и пользователей, которые имеют признаки недобросовестного поведения.

15 февраля в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект «О создании государственных информационных систем по противодействию правонарушениям (преступлениям), совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий». Документ предлагает обязать пользователей платформ проходить идентификацию через «Госуслуги», чтобы разместить предложение купли-продажи товара или услуги. Меру хотят распространить на интернет-площадки, доступ к которым в течение суток имеют более 200 тысяч пользователей из России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России появился новый бренд автомобилей, их начнут выпускать уже в 2025 году. Как они выглядят и что о них известно?

      Пьяная россиянка разделась в летевшем в Таиланд самолете и попала на видео

      Россиянку приговорили к 20 годам колонии за продажу наркотиков и вовлечение дочери в дело

      Ультраправые в Германии призвали отменить санкции против России

      Малкин пояснил слова о нежелании завершать карьеру в России

      Врач перечислила противопоказания к ношению контактных линз

      Студентов университета имени Путина посадили на транспорт несовершеннолетнего Кадырова

      Стало известно о бегстве ВСУ из Пятихаток после наступления российских войск

      Россияне издевались над студентками на автомойке и были отпущены

      В Германии призвали Украину не подчиняться «брюссельскому монстру»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше