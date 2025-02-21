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12:48, 21 февраля 2025Силовые структуры

Задержали советника губернатора Ростовской области по делу замгубернатора региона

В Ростовской области задержали советника губернатора Гончарова
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Ростовской области задержали советника губернатора Виктора Гончарова по делу замгубернатора региона Константина Рачаловского. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

Ранее стало известно, что в отношении Рачаловского возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Чиновник знал о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий и дал указание подчиненным оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. Позже получателей субсидий объявили банкротами, а выделенные 155,2 миллиона рублей были похищены.

В правительстве Ростовской области уже прошли обыски, Рачаловский задержан.

Ранее сообщалось, что у советника губернатора Ростовской области прошли обыски по делу замгубернатора региона.

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