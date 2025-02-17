У советника губернатора Ростовской области прошли обыски по делу замгубернатора региона

ТАСС: У советника губернатора Ростовской области Гончарова прошли обыски

У советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова прошли обыски в рамках дела, возбужденного против замгубернатора, министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агенства, статус Гончарова по уголовному делу пока не определен.

Ранее стало известно, что в отношении Рачаловского возбуждено дело по пункту «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Чиновник знал о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий и дал указание подчиненным оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. Позже получателей субсидий объявили банкротами, а выделенные 155,2 миллиона рублей были похищены.

В правительстве Ростовской области уже прошли обыски, Рачаловский задержан.