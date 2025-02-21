Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:57, 21 февраля 2025Силовые структуры

Замруководителя УФАС по Татарстану арестовали за превышение полномочий

В Казани суд арестовал замглавы УФАС по Татарстану за превышение полномочий
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Вахитоский районный суд Казани арестовал заместителя руководителя Управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Татарстану Алмаза Яфизова за превышение полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

Чиновник будет находиться в СИЗО до 18 апреля. Он обвиняется по пункту е части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

С ноября 2022 года по январь 2025 года Яфизов продвигал интересы частных компаний, пытавшихся выиграть аукционы на право разработки государственных ресурсов в Елабужском песчаном карьере. Это помешало честному участию в аукционах других компаний, уточняет Комсомольская правда.

Ранее в Ростовской области задержали советника губернатора Виктора Гончарова по делу замгубернатора региона Константина Рачаловского.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские истребители вступили в «дальний ракетный бой» с украинскими F-16. Что о нем известно?

      В Венгрии подтвердили поставки газа в ПМР по просьбе России

      Канье Уэст отреагировал на обвинения в изнасиловании

      В США заявили о ярости Трампа и желании полностью прекратить помощь Украине

      В соседней с Россией стране решили бороться с валютными спекуляциями

      У самолета с россиянами на борту отказал автопилот во время полета

      Российский посол рассказал о разочаровании британцев в поддержке Украины

      Замруководителя УФАС по Татарстану арестовали за превышение полномочий

      Спецпосланник Трампа рассказал о дружбе с Путиным

      Раскрыты детали продолжения фильма «Покидая Неверленд» о Майкле Джексоне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше