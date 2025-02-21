Желание знаменитостей носить наряды с открытой спиной объяснили

The Sun: Наряды с открытой спиной символизируют непринужденную чувственность

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс объяснила желание знаменитостей носить наряды с открытой спиной. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

По словам эксперта, голая спина — это сдержанная, но чувственная деталь в женском образе. «В отличие от глубокого выреза или разреза до бедра, голая спина обычно не ассоциируется с сексуальностью», — объяснила она.

При этом Джеймс отметила, что на красных дорожках многие звезды, одетые в такие наряды, часто поворачиваются к фотографам спиной и смотрят в их камеры через плечо. Данная поза, как считает специалист, символизирует непринужденную чувственность. «Это одновременно и дразняще, и недостижимо. Обернувшись, она словно говорит "нет", но взгляд через плечо намекает на игривый флирт. Это высшая степень изысканной, надменной и не вызывающей чувственности», — рассказала собеседница издания.

В ноябре прошлого года Джуди Джеймс также объяснила желание звезд сжимать грудь на фото.