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07:01, 18 ноября 2024Ценности

Желание знаменитостей сжимать грудь на фото объяснили

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kyliejenner

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс объяснила желание знаменитостей сжимать грудь на фото. Ее комментарий публикует The Sun.

Специалист заявила, что данная поза является провокационной демонстрацией, которая направлена на возбуждение сексуального интереса и восхищения у людей. Кроме того, по ее мнению, многие звезды показывают таким действием свой статус. «Многие знаменитости заплатили приличные деньги за увеличение груди, и демонстрация дорогой, высококачественной работы может быть столь же символичной, как демонстрация дизайнерских часов или сумочки», — отметила она.

Джеймс проанализировала несколько снимков звезд и дала оценку каждой. В первую очередь она обратила внимание на фото рэперши Карди Би в черном мини-платье с глубоким декольте и вырезами по бокам. «Это "спонтанное" прикосновение к груди больше похоже на защиту, чем на намеренную демонстрацию. Она, похоже, гордится своей грудью, но это скорее жест хвастовства, а не демонстрация взаимного возбуждения», — пояснила эксперт.

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В то же время поп-исполнительница Мадонна, напротив, любит намеренно демонстрировать свою сексуальность на снимках в нижнем белье, нарядах с глубоким декольте и корсетах. «Ее поза предполагает, что она предлагает нам соблазн, но ее внешний вид призван скорее шокировать, чем выражать флирт», — уточнила собеседница портала.

Актриса и фотомодель Меган Фокс, в свою очередь, умеет показывать на откровенных кадрах сексуальную уверенность. «Это сжимание груди — воплощение вызова. Фокс легко может показать свою страсть без этой позы. Ей это не нужно», — прокомментировала эксперт.

Ранее Джуди Джеймс раскрыла тайный смысл голых фото знаменитостей из ванной.

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