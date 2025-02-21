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13:33, 21 февраля 2025Из жизни

Женщина попросила устроить для нее рейв-вечеринку в честь 105-летия

EDM: жительница дома престарелых попросила рейв-вечеринку на 105-й день рождения
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

Жительница Великобритании захотела отпраздновать 105-й день рождения рейв-вечеринкой. Об этом пишет EDM.

25 февраля жительнице дома престарелых в Дербишире Хильде Джексон исполнится 105 лет. Джексон прожила интересную жизнь, она много путешествовала в молодости, играла в теннис, работала на текстильной фабрике тканей и даже производила боеприпасы во время Второй мировой войны.

Свое 105-летие британка решила отметить необычно. Женщина попросила устроить для нее настоящую рейв-вечеринку в качестве подарка. В день рождения именинницу ждет живой диджей, неоновая краска и другие атрибуты танцевальных вечеринок с техно-музыкой. На дискотеке в доме престарелых прозвучат классические танцевальные хиты прошлых десятилетий, а у гостей будет возможность заказать свои собственные композиции.

«Она постоянно в движении, очень целеустремленная и четко знает, чего хочет. Она всегда была большой поклонницей танцев и вечеринок», — рассказала работница дома престарелых Ребекка Васс.

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