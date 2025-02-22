Экс-главред газеты Bild извинился перед бывшим канцлером ФРГ Шредером

Экс-главред газеты Bild Дикман извинился перед Шредером за критику его реформ

Экс-главред газеты Bild Кай Дикман извинился перед бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером за ряд публикаций с критикой в сторону реформ политика. Об этом он рассказал в интервью изданию Augsburger Allgemeine.

«Должен сказать: газета Bild под моим руководством оказалась на неправильной стороне истории в двух исторических ситуациях», — подчеркнул Дикман.

Он напомнил, что издание раскритиковало «Повестку дня — 2010» (пакет реформ, который Шредер представил Бундестагу в 2003 году — прим. «Ленты.ру»), а также выступило в поддержку начала военной кампании в Ираке в 2003 году. Дикман признал, что находившийся у власти Шредер действовал совершенно правильно, хотя в те годы пресса и не поддерживала его.

Журналист добавил, что отношение к бывшему канцлеру со стороны немецкой общественности и даже его собственной партии является недостойным. По его словам, именно Шредер добился для ФРГ экономического бума, который длился в течение 15 лет и положительно сказался на экономической модели страны.

Ранее стало известно, что Герхард Шредер был госпитализирован. Ему диагностировали эмоциональное выгорание.