Медведев призвал судить об администрации Трампа по реальным делам

Медведев: Судить об администрации президента США Трампа нужно по реальным делам

Москва будет оценивать политику Вашингтона по реальным делам новой администрации президента Дональда Трампа. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, в последнее время на Западе эксперты и политики часто говорят о так называемой стратегической неопределенности как методе решения важных политических задач. Ее смысл заключается в том, чтобы запутать противника противоречивыми заявлениями. По одной из версий, новая американская администрация делает так с Украиной, «чтобы запутать Россию, Китай и полмира вдобавок».

«Много раз бывало в истории мировой дипломатии. И, конечно, применительно к администрации Трампа судить тоже нужно только по их реальным делам. Посмотрим, каковы они будут», — говорится в публикации.

Ранее политолог, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) «Высшей школы экономики» Дмитрий Суслов заявил, что Дональд Трамп стремится оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы вынудить его уйти в отставку.