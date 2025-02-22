Медведев призвал судить об администрации Трампа по реальным делам

Москва будет оценивать политику Вашингтона по реальным делам новой администрации президента Дональда Трампа. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
По словам Медведева, в последнее время на Западе эксперты и политики часто говорят о так называемой стратегической неопределенности как методе решения важных политических задач. Ее смысл заключается в том, чтобы запутать противника противоречивыми заявлениями. По одной из версий, новая американская администрация делает так с Украиной, «чтобы запутать Россию, Китай и полмира вдобавок».
«Много раз бывало в истории мировой дипломатии. И, конечно, применительно к администрации Трампа судить тоже нужно только по их реальным делам. Посмотрим, каковы они будут», — говорится в публикации.
Ранее политолог, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) «Высшей школы экономики» Дмитрий Суслов заявил, что Дональд Трамп стремится оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы вынудить его уйти в отставку.