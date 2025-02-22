Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:57, 22 февраля 2025Россия

Медведев призвал судить об администрации Трампа по реальным делам

Медведев: Судить об администрации президента США Трампа нужно по реальным делам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Win McNamee / Getty Images

Москва будет оценивать политику Вашингтона по реальным делам новой администрации президента Дональда Трампа. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, в последнее время на Западе эксперты и политики часто говорят о так называемой стратегической неопределенности как методе решения важных политических задач. Ее смысл заключается в том, чтобы запутать противника противоречивыми заявлениями. По одной из версий, новая американская администрация делает так с Украиной, «чтобы запутать Россию, Китай и полмира вдобавок».

«Много раз бывало в истории мировой дипломатии. И, конечно, применительно к администрации Трампа судить тоже нужно только по их реальным делам. Посмотрим, каковы они будут», — говорится в публикации.

Ранее политолог, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) «Высшей школы экономики» Дмитрий Суслов заявил, что Дональд Трамп стремится оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы вынудить его уйти в отставку.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев раскрыл Киеву два варианта развития событий

      Наемника ИГИЛ задержали в Петербурге

      Губернатор Калифорнии запросил миллиарды долларов на восстановление штата

      Российские десантники отбили контратаку ВСУ в Курской области

      Пожар на складе макулатуры в Ростове локализовали

      Медведев призвал судить об администрации Трампа по реальным делам

      Подполье сообщило о взрывах на военных объектах в Киеве

      В Турции заявили о предстоящих визитах в страну Лаврова и Матвиенко

      Ивлеева продала подмосковный особняк со скидкой

      В FIS назвали ответственного за допуск российских лыжников к турнирам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше