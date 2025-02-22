На Украине предрекли подписание с США договора о полезных ископаемых

Депутат Рады Гончаренко: Украина подпишет с США договор о полезных ископаемых

Глава МИД Украины Андрей Сибига подпишет с госсекретарем США Марко Рубио договор о добыче украинских полезных ископаемых. Об этом заявил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Мои источники сообщают, что договор между Украиной и США по полезным ископаемым будет подписан Сибигой и Рубио», — написал нардеп.

В начале февраля американский президент Дональд Трамп заявил о намерениях заключить сделку с Украиной, в рамках которой «они получат то, что мы им даем, в обмен на редкоземельные металлы и другие товары». По его словам, он хочет обеспечить безопасность поставок и готов в этом помогать.

Ранее о том, что Киев не готов подписать соглашение о правах на добычу США полезных ископаемых на территории страны в его нынешнем виде, заявил британский телеканал Sky News. Как уточнил собеседник канала, Зеленский полагает, что в текущем виде соглашение отражает не «партнерство двух стран, а только обязательства Украины».