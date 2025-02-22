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11:16, 22 февраля 2025Силовые структуры

Наемника ИГИЛ задержали в Петербурге

В Петербурге задержали члена ИГИЛ, занимавшегося вербовкой в Таджикистане
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Полиция задержала в Санкт-Петербурге гражданина Таджикистана, являющегося членом ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает Mash на Мойке.

Уточняется, что 37-летний задержанный занимался в Таджикистане вербовкой граждан для участия в боевых действиях в Сирии. Предположительно, он жил в Санкт-Петербурге последние шесть лет. При этом на родине его обвиняют по уголовной статье о наемничестве.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала в Ингушетии 25-летнего и 29-летнего участников ИГИЛ. Уточнялось, что фигуранты проходили за рубежом религиозное обучение, а после возвращения в Россию стали заниматься террористической деятельностью.

Перед этим бывший президент США Джо Байден обратился к нынешнему главе страны Дональду Трампу с призывом предотвратить возрождение ИГИЛ после падения правительства Башара Асада в Сирии.

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