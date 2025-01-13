Байден призвал Трампа предотвратить возрождение ИГ в Сирии

Байден призвал Трампа предотвратить возрождение ИГ после смены власти в Сирии

Американский президент Джо Байден обратился к администрации следующего лидера США Дональда Трампа с призывом предотвратить возрождение террористической группировки ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство» — запрещенная в РФ террористическая организация) после падения правительства Башара Асада в Сирии. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Байдена, Трамп также должен твердо придерживаться обязательства, что США никогда не позволят Ирану получить ядерное оружие.

«Следующая администрация должна обеспечить, чтобы падение Асада не привело к возрождению ИГ в Сирии и в регионе», — отметил он.

По мнению Байдена, его команда создала дипломатические и геополитические возможности для укрепления стабильности на Ближнем Востоке, а также завершения конфликта между Израилем и ХАМАС.

Также Байден призвал и дальше помогать Украине.