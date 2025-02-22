Овечкин ответил на вопрос о возможности побить рекорд Гретцки в текущем сезоне НХЛ

Овечкин заявил, что попробует побить рекорд Гретцки в текущем сезоне НХЛ

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин ответил на вопрос о возможности побить рекорд Уэйна Гретцки в сезоне 2024/2025 Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит ESPN.

Овечкин заявил, что попробует это сделать в текущем розыгрыше чемпионата. «Буду двигаться матч за матчем, и посмотрим, что получится», — отметил он.

В текущем сезоне 39-летний россиянин забросил 26 шайб и сделал 17 результативных передач в 39 матчах. Он занимает второе место по количеству голов (879) в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от лидирующего по этому показателю канадца Гретцки составляет 15 шайб.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». Вместе с клубом он в 2018 году выиграл Кубок Стэнли.