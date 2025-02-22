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08:27, 22 февраля 2025Силовые структуры

Пенсионерке-потрошительнице после смерти пришел долг в 96 рублей

Серийной убийце Софье Жуковой через 4 года после смерти пришел долг в 96 рублей
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress

Самой старой из серийных убийц в истории России и СССР Софье Жуковой спустя четыре года после смерти пришел судебный приказ на выплату долга по ЖКУ на сумму 96 рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Согласно информации агентства, пенсионерка-потрошительница из Хабаровска, скончавшаяся в декабре 2020 года от COVID-19, не успела оплатить задолженность за газ, тепло и электроэнергию.

В декабре 2005 года Жукова расправилась с 8-летней дочерью соседей Настей Алексеенко. В 2013 году из-за пенсионерки не стало ее дальней родственницы — 77-летней Анастасии Михеевой. Та на время осталась пожить у Жуковой, продав свою квартиру, но хозяйка сочла ее высокомерной и расправилась с ней.

Свое третье и последнее преступление она совершила в 2019 году — Жукова расправилась с 62-летним дворником Василием Шляхтичем, который снимал у нее комнату. При этом в округе все знали, что Шляхтич жил у пенсионерки, а соседи обращали внимание на странный звук ударов топора, который по ночам раздавался из квартиры Софьи, поэтому следователи быстро задержали преступницу.

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