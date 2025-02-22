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16:29, 22 февраля 2025Из жизни

Переспавшая с 1000 мужчинами порномодель высказалась о будущем своего ребенка

Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: @bonnie_blue_xox

Порномодель Бонни Блю, которая в начале января 2025 года переспала с 1057 мужчинами за 12 часов, прокомментировала судьбу своего будущего ребенка. Об этом в своем Telegram-канале рассказал блогер и писатель Сергей Минаев.

Он напомнил, что в видео на YouTube Бонни Блю выразила уверенность в том, что, если бы она забеременела от одного из 1057 мужчин, над зачатым за это время ребенком не стали бы издеваться его сверстники в дальнейшем. «Моего ребенка не будут буллить в школе, потому что у него 1057 отцов», — заявила звезда.

Минаев выразил сомнения в связи с данным убеждением.

Ранее Бонни Блю опровергла информацию о своей беременности. Она подчеркнула, что сама поспособствовала распространению ложных слухов ради увеличения заработка и роста популярности.

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